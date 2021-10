Bolo de maçã caramelada fica doce na medida certa

1. Preparar o bolo conforme instruções da embalagem.

2. Fazer um caramelo com o açúcar e água.

3. Quando estiver dourado, colocar em uma forma redonda, fundo e laterais.

4. Dispor as maçãs, formando um desenho, polvilhar as nozes.

5. Cobrir com o bolo e levar ao forno médio, desenformar antes que endureça totalmente. Se isso acontecer, leve a forma diretamente na chama do fogão, girando para que derreta um pouco o caramelo, saindo assim com facilidade.