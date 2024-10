Bolo de maçã na frigideira, receita nutritiva e prática para o dia a dia

1 - Em um recipiente médio, bata os ovos. Acrescente o suco e o fermento. Mexa delicadamente e adicione o óleo de coco e a aveia. Misture bem e coloque a canela.

2 - Em uma frigideira média, coloque o açúcar para caramelizar junto com a maçã. Despeje a mistura por cima. Deixe por 15 a 20 minutos com a tampa fechada.

Com fibras, antioxidantes e ingredientes nutritivos, o bolo de maçã na frigideira combina sabor e saúde

A maçã é rica em potássio, vitaminas e fibras, destaca-se como uma opção prática para o consumo diário.

Estudos publicados no Journal of Food Science em 2022 apontam que, além de fornecer energia, a maçã contribui para funções importantes como crescimento, saúde óssea e imunidade. Os ácidos málico, cítrico e tartárico, presentes na fruta, ainda desempenham papel crucial no auxílio à digestão, facilitando o trabalho do fígado.

Para quem não tem o hábito de consumir frutas frescas, sucos ou receitas simples são alternativas eficientes para incluir estes alimentos na rotina. Para a nutricionista Francielle Gouveia, “o bolo de maçã na frigideira é uma excelente alternativa para quem busca uma sobremesa nutritiva e funcional, combinando o sabor da fruta com o benefício das fibras e antioxidantes, ideal para cuidar da saúde sem abrir mão do prazer de comer”.

