Bolo de mandioca vai fazer sucesso na sua Festa Junina

Bata em um liquidificador a manteiga com o açúcar e os ovos e misture a mandioca ralada e já cozida. Junte a farinha, o fermento e por último acrescente o coco e o queijo ralado.

Numa fôrma untada e enfarinhada, despeje a mistura e asse em forno pré-aquecido por 40 minutos. Prontinho!