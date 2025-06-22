Pesquisar

Prato tradicional

Bolo de mandioca vai fazer sucesso na sua Festa Junina

Receita: Receitas Moinho Globo
22 jun 2025 às 11:00

Tempo de Preparo Rendimento
h 60 min
10 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 1 ½ xícara de farinha de trigo
  • 1 ½ xícara de açúcar
  • 1 colher (sopa) de fermento químico
  • 3 xícaras de mandioca ralada cozida
  • 3 colheres de manteiga
  • 4 ovos
  • 50g de coco ralado
  • 50g de queijo ralado
Modo de preparo

Bata em um liquidificador a manteiga com o açúcar e os ovos e misture a mandioca ralada e já cozida. Junte a farinha, o fermento e por último acrescente o coco e o queijo ralado.

Numa fôrma untada e enfarinhada, despeje a mistura e asse em forno pré-aquecido por 40 minutos. Prontinho!

