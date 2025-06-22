Bolo de mandioca vai fazer sucesso na sua Festa Junina

FÁCIL E SAUDÁVEL
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 60 min
|
10 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
Bata em um liquidificador a manteiga com o açúcar e os ovos e misture a mandioca ralada e já cozida. Junte a farinha, o fermento e por último acrescente o coco e o queijo ralado.
Numa fôrma untada e enfarinhada, despeje a mistura e asse em forno pré-aquecido por 40 minutos. Prontinho!
