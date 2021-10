Bolo de rolo sem farinha para fazer com as crianças

Faça primeiro o brigadeiro e reserve. Bata as claras com o sal até ponto de neve que não cai da espátula quando você vira.

Acrescente o Adoçã e bata mais um pouco para agregar bem até ficar firme e brilhante e reserve. Em um bowl coloque todo o brigadeiro e 1/3 do merengue e misture bem até ficar uma mistura homogênea.

Depois acrescente pouco a pouco o resto do merengue nessa mistura mexendo de baixo para cima para manter a mistura aerada e bem leve.

Coloque a mistura numa assadeira retangular forrada com papel manteiga ou dover untado com manteiga e polvilhado com cacau para facilitar enrolar.

Leve ao forno preaquecido a 180° C por 15 min ou até ele ficar resistente ao toque, ou seja, quando você tocá-lo levemente e ele voltar para a forma anterior. Retire do forno e deixe ele descansar por alguns segundos até murchar.

Coloque um pano de prato limpo por cima por 30 min para manter a umidade enquanto você prepara o recheio.

Para o recheio, basta você bater a manteiga com o Adoçã até ficar esbranquiçado e depois acrescentar o cream cheese e a baunilha e bater bem até ficar um creme firme. Reserve.

Para a montagem, basta você cobrir a massa com o creme e depois enrolar com a ajuda do papel. Polvilhe cacau em cima e leve à geladeira até a hora de servir.

Brigadeiro da Saschi

Coloque todos os ingredientes em uma panela, menos o creme de leite e leve ao fogo baixo até formar um caramelo fino.

Acrescente o creme de leite e mexa até o ponto desejado. Lembre-se que ao esfriar o seu brigadeiro irá ficar um pouco mais duro e se ao esfriar não ficar como deseja, você sempre poderá voltar com a sua mistura para o fogo e deixar engrossar mais. Se ficar muito grossa, você pode acrescentar um pouco mais de água e também voltar ao fogo para homogenizar novamente a mistura.

Assim que tiver pronto coloque em um pote e cubra com um papel filme encostando no creme sem deixar espaço vazio entre o creme e o papel filme para evitar que sue e que perca água pro ambiente e que forme uma película na parte superior do seu brigadeiro.