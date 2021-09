Bolo de sorvete vegano para refrescar sua tarde

Em uma tigela grande, adicione as castanhas, a bebida vegetal, a água e o sal. Cubra e leve à geladeira para descansar por no mínimo 4 horas.

Em seguida, transfira a mistura para o processador (ou liquidificador) e adicione o leite de coco, o suco, as raspas de limão, o açúcar, o óleo e as especiarias. Processe tudo com a velocidade alta até atingir uma misture lisa e homogênea.

Adicione a chia e misture com uma colher. Reserve.

Em um processador de alimentos, adicione todos os ingredientes da base. Processe em velocidade alta até obter uma mistura homogênea.

Forre uma forma de aro removível (24 cm) com papel manteiga e cubra o fundo da forma com a massa, pressionando bem. Leve ao freezer por cerca de 1 hora.

Em uma panela, misture o açúcar com a água e leve ao fogo médio até começar a borbulhar.

Abaixe o fogo e mexa aos poucos até começar a engrossar e ficar em ponto de fio grosso (em torno de 15 minutos).

Espalhe o sorvete na forma cobrindo toda a base e leve ao freezer por no mínimo 4 horas.

Retire da forma, e decore com a calda e a granola. Sirva sempre geladinho, do freezer direto para a mesa!