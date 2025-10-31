Bolo de veludo preto é assustadoramente delicioso para sua festa de Halloween

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|1h 33 min
|
20 porções
|Preparo Fácil
Massa
1 - Em uma recipiente, acrescente todos os ingredientes secos e misture.
2 - Em seguida, acrescente o óleo, os ovos, a baunilha e o leite. Misture até ficar homogêneo. Depois, adicione o café pronto e quente, o corante e misture mais uma vez.
3 - Transfira a massa para 3 formas redondas (20cm de diâmetro) e leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 30 minutos.
Recheio
4 - Em uma batedeira, bata a manteiga em velocidade média até ficar esbranquiçada.
5 - Depois, com a batedeira ligada, acrescente o leite condensado em fio e bata bem até formar um creme fofo.
6 - Adicione o açúcar e a baunilha, o cacau em pó e o corante e bata por 3 minutos até ficar firme. Reserve.
Montagem
7 - Transfira uma das massas para um prato e coloque o acetato em volta.
8 - Transfira o recheio para um saco de confeiteiro e, depois, recheie a primeira camada.
9 - Coloque outra camada de massa, outra de recheio e repita até finalizar.
10 - Ao finalizar, decore o bolo como preferir.
