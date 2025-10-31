Pesquisar

Um susto de sabor!

Bolo de veludo preto é assustadoramente delicioso para sua festa de Halloween

Receita: Receitas Nestlé
31 out 2025 às 11:00

Foto: Reprodução / Nestlé
Tempo de Preparo Rendimento
1h 33 min
20 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 1 e meia xícaras (chá) de açúcar refinado
  • meia xícara (chá) de cacau em pó 100%
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 colher (chá) de bicabornato de sódio
  • meia xícara (chá) de óleo
  • 3 ovos
  • 2 colheres (chá) de extrato de baunilha
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 1 xícara (chá) de café coado extraforte pronto e quente
  • 2 colheres (chá) de corante preto em gel
  • 400g de manteiga sem sal em temperatura ambiente
  • 2 latas de leite condensado
  • 3 xícaras (chá) de açúcar de confeiteiro
  • 1 colher (sopa) de extrato de baunilha
  • 2 colheres (chá) de corante preto em gel
Modo de preparo

Massa

1 - Em uma recipiente, acrescente todos os ingredientes secos e misture.

2 - Em seguida, acrescente o óleo, os ovos, a baunilha e o leite. Misture até ficar homogêneo. Depois, adicione o café pronto e quente, o corante e misture mais uma vez.

3 - Transfira a massa para 3 formas redondas (20cm de diâmetro) e leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 30 minutos.

Recheio

4 - Em uma batedeira, bata a manteiga em velocidade média até ficar esbranquiçada.

5 - Depois, com a batedeira ligada, acrescente o leite condensado em fio e bata bem até formar um creme fofo.

6 - Adicione o açúcar e a baunilha, o cacau em pó e o corante e bata por 3 minutos até ficar firme. Reserve.

Montagem

7 - Transfira uma das massas para um prato e coloque o acetato em volta.

8 - Transfira o recheio para um saco de confeiteiro e, depois, recheie a primeira camada.

9 - Coloque outra camada de massa, outra de recheio e repita até finalizar.

10 - Ao finalizar, decore o bolo como preferir.

Halloween Bolo de veludo preto bolo doces Receitas gastronomia

