Bolo indiano sem glúten e sem Lactose: uma viagem sensorial pelos sabores da Índia

1. Preparando a massa

Em uma tigela grande, misture o cacau em pó, o açúcar mascavo e o óleo vegetal.

Acrescente a água em temperatura ambiente e mexa bem até a mistura ficar homogênea.

Adicione o mix de farinha sem glúten e as especiarias. Misture novamente.

Por último, incorpore o fermento químico, mexendo delicadamente.

Despeje a massa em uma forma média, untada e polvilhada com o mix de farinha.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo.

2. Preparando o creme de amendoim

Torre o amendoim, descasque e cozinhe em água até ficar macio.

Escorra a água do cozimento.

Bata os amendoins no liquidificador, adicionando aos poucos as 2 ½ xícaras de água, até formar um creme liso e consistente.

3. Montagem e finalização

Após esfriar, desenforme o bolo.

Espalhe o creme de amendoim por cima, cobrindo toda a superfície.

Finalize polvilhando canela em pó.

Sirva em temperatura ambiente ou levemente gelado.

Dicas para um bolo perfeito

Se quiser, adoce o creme de amendoim com um pouco de açúcar demerara ou melado.

Para realçar os sabores, use especiarias frescas moídas na hora.

Esse bolo também fica ótimo acompanhado de um café ou chá bem quentinho.