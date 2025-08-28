Pesquisar

Bolo indiano sem glúten e sem Lactose: uma viagem sensorial pelos sabores da Índia

Receita: Evelyn Koga/Unopar - Bonde Garfo
28 ago 2025 às 15:51

Foto: João Guilherme França
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
2h min
8 porções
Culinária Saudável
Baixo colesterol
Vegetariano
Ingredientes

  • Massa
  • ½ xícara (chá) de cacau em pó
  • 1 ½ xícara (chá) de açúcar mascavo
  • 3 ovos
  • 1 xícara (chá) de óleo vegetal
  • 2 xícaras (chá) de água em temperatura ambiente
  • 1 ½ xícara (chá) de mix de farinha sem glúten (receita abaixo)
  • Especiarias a gosto: canela, cravo, noz-moscada e gengibre em pó
  • 1 colher (sopa) de fermento químico
  • Creme de amendoim
  • 2 xícaras (chá) de amendoim cru
  • 2 ½ xícaras (chá) de água
  • Mix de farinha sem glúten (rende mais do que o necessário para a receita)
  • 330 g de fécula de batata
  • 660 g de farinha de arroz branco
  • 15 g de goma xantana
  • Misture bem e armazene em pote hermético. Utilize 1 ½ xícara para esta receita.
  • Para Finalizar
  • Canela em Pó a gosto
Modo de preparo

Você pode acompanhar a Chef Evelyn Koga preparando esta receita passo a passo pelo Canal do Bonde no Youtube ou no perfil do Portal Bonde no Instagram

1. Preparando a massa

 

Em uma tigela grande, misture o cacau em pó, o açúcar mascavo e o óleo vegetal.

 

Acrescente a água em temperatura ambiente e mexa bem até a mistura ficar homogênea.

 

Adicione o mix de farinha sem glúten e as especiarias. Misture novamente.

 

Por último, incorpore o fermento químico, mexendo delicadamente.

 

Despeje a massa em uma forma média, untada e polvilhada com o mix de farinha.

 

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 40 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo.

 

2. Preparando o creme de amendoim

 

Torre o amendoim, descasque e cozinhe em água até ficar macio.

 

Escorra a água do cozimento.

 

Bata os amendoins no liquidificador, adicionando aos poucos as 2 ½ xícaras de água, até formar um creme liso e consistente.

 

3. Montagem e finalização

 

Após esfriar, desenforme o bolo.

 

Espalhe o creme de amendoim por cima, cobrindo toda a superfície.

 

Finalize polvilhando canela em pó.

 

Sirva em temperatura ambiente ou levemente gelado.

 

Dicas para um bolo perfeito

 

Se quiser, adoce o creme de amendoim com um pouco de açúcar demerara ou melado.

 

Para realçar os sabores, use especiarias frescas moídas na hora.

 

Esse bolo também fica ótimo acompanhado de um café ou chá bem quentinho.

gastronomia Receitas bonde garfo bolo Comida sem glúten sem glúten unopar

