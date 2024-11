Bolo piscina de milho Romeu e Julieta

1 - Bata os ovos, o óleo, o leite e o açúcar no liquidificador e vá adicionando a farinha (1 xícara de chá) e a aveia lentamente.

2 - Acrescente o fermento delicadamente misturando com uma colher (sem bater) e reserve.

3- Passe os cubos de queijo em ½ xícara de farinha de milho para evitar que afundem na massa – use uma quantidade suficiente para que fiquem bem empanados.

4 - Distribua a massa com o queijo em uma forma média (formato piscina) untada com óleo e farinha de milho e leve para assar em forno médio pré-aquecido por 35 a 40 minutos ou até que se coloque um palito na massa, ele saia limpo.

5 - No liquidificador, bata a água quente com a goiabada até que a mistura fique em textura de calda – se for necessário, acrescente um pouco mais de água.

6 - Desenforme o bolo e sobreponha a calda. Caso goste, finalize polvilhando a castanha de caju.

