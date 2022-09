Bolo simples de abacaxi e ameixa com calda

1 - Unte e enfarinhe uma forma de furo central (20 cm de diâmetro).

2 - Distribua no fundo da forma as fatias de abacaxi e as ameixas. Reserve.

3 - Pré-aqueça o forno em temperatura média (180°C).

4 - Em uma batedeira, bata a margarina e o açúcar até obter um creme claro. Adicione os ovos, um a um, até ter uma mistura esbranquiçada.

5 - Peneire a farinha, o amido de milho e o fermento. Coloque na massa alternando com o leite, misture com uma espátula até ter uma massa uniforme.

6 - Transfira a massa na forma e leve ao forno por 35 minutos ou até que um palito saia limpo do centro do bolo.

Calda (opcional)

7 - Em uma panela pequena, dissolva o amido na calda de abacaxi, acrescente o rum e leve ao fogo, misturando sempre, por cinco minutos ou até engrossar levemente.

8 - Espalhe sobre o bolo. Sirva.

