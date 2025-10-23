Pesquisar

Alegria com Sabor

Bolo sorvete: um jeito diferente de celebrar um aniversário

Receita: Piracanjuba
23 out 2025 às 11:00

Receita Piracanjuba
Tempo de Preparo Rendimento
h 114 min
14 porções
Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • ¾ de xícara (chá) de chocolate em pó (50% cacau)
  • 1 xícara (chá) de Leite Integral
  • 1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (café) de fermento em pó
  • 1 colher (café) de bicarbonato de sódio
  • 250g de chocolate meio amargo
  • 250g de chocolate amargo (intenso)
  • 500g de chocolate branco
  • Corante comestível verde claro (ou outra cor de sua preferência)
  • Corante comestível rosa (ou outra cor de sua preferência)
  • Confeitos e diversos para os bolos (bolinhas, mini cookies, granulados, nuts, entre outros)
Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o óleo, o açúcar, o chocolate em pó e o leite;

Despeje a mistura em uma tigela e coloque os ingredientes secos peneirados (farinha, fermento e bicarbonato); mexa com a ajuda de um fouet;

Unte uma assadeira redonda com fundo removível com óleo e enfarinhe;

Despeje a massa na assadeira e leve ao forno a 180 graus por 30 minutos. Retire do forno, aguarde até que esfrie e desenforme;

Corte o bolo em 8 pedaços, como uma pizza; na lateral de cada pedaço, espete um palito de sorvete.

Reserve.

Coberturas e montagem

Derreta o chocolate maio amargo em banho-maria. Reserve;

Derreta o chocolate amargo em banho-maria e reserve;

Derreta o chocolate branco em banho-maria e divida-o em 2 partes. Tinja metade do chocolate branco com o corante verde e a outra metade com o corante rosa. Reserve;

Envolva com cada uma das coberturas, 2 pedaços de bolo – você terá pedaços marrom mais claro,marrom mais escuro, verde e rosa; enfeite a superfície dos pedaços com diferentes confeitos, usando sua criatividade;

Deixe os pedaços “secando” em uma grelha ou grade;

Monte os pedaços em um refratário redondo, “remontando” o formato original do bolo. Sirva.

