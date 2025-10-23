Bolo sorvete: um jeito diferente de celebrar um aniversário

Pesquisar
Sua marca no Bonde
Canais
Serviços
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 114 min
|
14 porções
Massa
No liquidificador, bata os ovos, o óleo, o açúcar, o chocolate em pó e o leite;
Despeje a mistura em uma tigela e coloque os ingredientes secos peneirados (farinha, fermento e bicarbonato); mexa com a ajuda de um fouet;
Unte uma assadeira redonda com fundo removível com óleo e enfarinhe;
Despeje a massa na assadeira e leve ao forno a 180 graus por 30 minutos. Retire do forno, aguarde até que esfrie e desenforme;
Corte o bolo em 8 pedaços, como uma pizza; na lateral de cada pedaço, espete um palito de sorvete.
Reserve.
Coberturas e montagem
Derreta o chocolate maio amargo em banho-maria. Reserve;
Derreta o chocolate amargo em banho-maria e reserve;
Derreta o chocolate branco em banho-maria e divida-o em 2 partes. Tinja metade do chocolate branco com o corante verde e a outra metade com o corante rosa. Reserve;
Envolva com cada uma das coberturas, 2 pedaços de bolo – você terá pedaços marrom mais claro,marrom mais escuro, verde e rosa; enfeite a superfície dos pedaços com diferentes confeitos, usando sua criatividade;
Deixe os pedaços “secando” em uma grelha ou grade;
Monte os pedaços em um refratário redondo, “remontando” o formato original do bolo. Sirva.
Continue lendo
Últimas Receitas
Jornais
YOUTUBE
Portais
Outras empresas