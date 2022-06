Bolo tsunami de paçoquinha é uma explosão de sabor

Massa

1 - No liquidificador, bata por três minutos o óleo, os ovos e o açúcar.

2 - Adicione as paçoquinhas do tipo rolha e o leite. Bata apenas para misturar.

3 - Junte a farinha e bata mais. Coloque o fermento e bata mais somente para misturar e coloque em uma forma média de furo central untada e enfarinhada.

4 - O forno deve estar pré-aquecido. Asse por 45 minutos a 180°C até que, ao inserir um palito de dente, saia limpo. Reserve.

Recheio

5 - Em uma panela, cozinhe o leite condensado, o creme de leite, o leite e o amido de milho em fogo médio até engrossar.

Montagem

6 - Desenforme, coloque a cobertura e concentre a maior parte no furo do bolo. Decore com as paçocas.

