Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Doce fácil

Bombom de morango na travessa é para começar a semana com sorriso no rosto

Receita: Dr. Oetker
08 set 2025 às 11:00

Compartilhar notícia

Reprodução / Dr. Oetker
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
1h 10 min
3 porções
Preparo Fácil
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 1 caixa de Leite Condensado
  • 1 caixa de Creme de Leite
  • 1 colher chá de Aroma de Baunilha
  • 250 g Morangos
  • 1 xícara chá de Cobertura em Moedas Sabor Chocolate Meio Amargo
  • 1 colher chá de Manteiga
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

1 - Comece preparando o brigadeiro, cozinhe em fogo médio, mexendo sempre até começar a desgrudar do fundo da panela. Reserve por 1 hora.

2 - Corte os morangos, junte com o brigadeiro e transfira para um refratário.

3 - Derreta a cobertura e coloque por cima.

4 - Leve a geladeira até firmar a cobertura e sirva.

Cadastre-se em nossa newsletter

Bombom de morango doce morango Receitas Lista de receitas comida

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas