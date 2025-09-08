Bombom de morango na travessa é para começar a semana com sorriso no rosto

1 - Comece preparando o brigadeiro, cozinhe em fogo médio, mexendo sempre até começar a desgrudar do fundo da panela. Reserve por 1 hora.

2 - Corte os morangos, junte com o brigadeiro e transfira para um refratário.

3 - Derreta a cobertura e coloque por cima.

4 - Leve a geladeira até firmar a cobertura e sirva.