Brigadeirão zero açúcar com calda cremosa

1 - Unte uma forma média com manteiga. Bata a água com o leite em pó e o eritritol no liquidificador até obter uma massa homogênea. Acrescente os demais ingredientes e bata por um minuto.

2 - Coloque na forma e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno em banho-maria a 180ºC e asse por 1 hora. Desinforme somente quando estiver completamente frio, lembrando de passar a faca por todos os lados da forma para soltar.

Calda

3 - Em uma panela média e alta, leve os ingredientes ao fogo. Deixe reduzir misturando sempre que precisar e despeje sobre o brigadeirão.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Brigadeiro zero açúcar para comer sem culpa!

Tem 30 minutos? Adoce seu dia com este brigadeirão rápido!

Pudim de brigadeirão vai agradar até os mais exigentes