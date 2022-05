Brigadeiro de banoffee é diferente e delicioso!

1 - Na sua receita de brigadeiro já pronta, adicione o doce de leite e leve pra gelar.

2 - Use uma colher ou boleador para fazer as "bolotas" de banana e recheie o brigadeiro com elas.

3 - Triture a bolacha e passe todos os brigadeiros nesta "farofa".

4 - Finalize com chantilly e sirva.

