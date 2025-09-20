Pesquisar

PERFEITO COM UMA CERVEJINHA

Bruschetta de Salame: O petisco perfeito em dias de jogo de futebol

Receita: Perdigão
20 set 2025 às 11:00

Perdigão/Divulgação
Tempo de Preparo Rendimento
h 20 min
3 porções
Preparo Fácil
Baixo colesterol
Ingredientes

  • 200g Salame
  • 7 fatias de pão italiano
  • 200g creme de ricota
  • Tomate cerejas para decorar
  • Salsinha para decorar
Modo de preparo

Distribua o creme de ricota igualmente em todas as fatias de pão.

 

Dobre as fatias de salame ao meio e vá encaixando em cada brusqueta. 

 

O creme vai ajudar a fixar elas para que fiquem montadas com volume e delicadeza.Finalize com o tomatinho e a salsinha para decorar.

 

Dicas: Para uma brusqueta macia e ao mesmo tempo crocante, use uma sanduicheira ou frigideira em fogo médio para aquecer e dourar levemente as fatias de pão antes de iniciar a montagem.

salame Creme pão Bruschetta petiscos prático

