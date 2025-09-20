Bruschetta de Salame: O petisco perfeito em dias de jogo de futebol

RECEITA INOVADORA
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 20 min
|
3 porções
|Preparo Fácil
|Baixo colesterol
Distribua o creme de ricota igualmente em todas as fatias de pão.
Dobre as fatias de salame ao meio e vá encaixando em cada brusqueta.
O creme vai ajudar a fixar elas para que fiquem montadas com volume e delicadeza.Finalize com o tomatinho e a salsinha para decorar.
Dicas: Para uma brusqueta macia e ao mesmo tempo crocante, use uma sanduicheira ou frigideira em fogo médio para aquecer e dourar levemente as fatias de pão antes de iniciar a montagem.
