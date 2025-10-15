Cannoli de Massa de Pastel com Brigadeiro Branco: mistura inusitada e saborosa

VAI BEM A QUALQUER HORA
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 30 min
|
6 porções
|Preparo Fácil
Em uma panela com fogo desligado, misture bem o amido de milho com as gemas, até tudo estar incorporado e o amido dissolvido;
Ligue o fogo baixo, coloque o leite condensado e a essência de baunilha. Mexa até chegar na consistência. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite.
Cubra com papel filme e leve na geladeira por 30 minutos.
Enquanto isso, faça os moldes do cannoli com papel alumínio e enrole a massa de pastel no mesmo.
Frite-os em uma panela com óleo quente e escorra em papel toalha.
