Entre o doce e o salgado

Cannoli de Massa de Pastel com Brigadeiro Branco: mistura inusitada e saborosa

Receita: Piracanjuba
15 out 2025 às 11:00

Piracanjuba
Tempo de Preparo Rendimento
h 30 min
6 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 1 caixinha (395g) de Leite Condensado
  • 1 caixinha (200g) de Creme de Leite
  • 3 colheres de sopa de amido de milho​
  • 2 gemas de ovos​
  • 1 colher de chá de essência de baunilha​
Modo de preparo

Em uma panela com fogo desligado, misture bem o amido de milho com as gemas, até tudo estar incorporado e o amido dissolvido;​

Ligue o fogo baixo, coloque o leite condensado e a essência de baunilha. Mexa até chegar na consistência. Desligue o fogo e acrescente o creme de leite.​

Cubra com papel filme e leve na geladeira por 30 minutos.​

Enquanto isso, faça os moldes do cannoli com papel alumínio e enrole a massa de pastel no mesmo.​

Frite-os em uma panela com óleo quente e escorra em papel toalha.​

brigadeiro sobremesa Receitas massas doce

