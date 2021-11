Carpaccio de batata doce e atum

1. Numa tigela junte o azeite do atum, a mostarda e as raspas. Tempere com sal a gosto. Misture e reserve.

2. Lave bem as batatas e passe-as pelo mandoline ou ralador, de maneira a obter rodelas bem finas.

3. Cozinhe as rodelas de batata em água fervente abundante temperada com sal, até ficarem cozidas al dente. Escorra.

4. Distribua as rodelas de batata lado a lado, forrando todo o fundo de um prato redondo grande (com cerca de 22cm).

5. Regue as batatas com o molho reservado e distribua o atum por cima.

6. Sirva frio.