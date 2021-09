Cenoura grelhada com molho de curry para acompanhamento ou entrada

Corte as cenouras ao meio no sentido do comprimento e em seguida corte em palitos.

Coloque um fio de azeite em uma frigideira antiaderente e leve ao fogo para aquecer. Distribua a cenoura, sem sobrepor e doure dos dois lados.

Molho: misture o suco de limão, o azeite, o curry e o sal, tempere as cenouras e sirva com folhas verdes.