Cenourinha de chocolate superfácil de fazer

Recheio

1- Corte em pedaços 550g da barra de chocolate ao leite arcor e leve para derreter em banho maria ou no micro-ondas;

2- Adicione o creme de leite e misture bem, formando uma ganache. Coloque em um saco de confeitar. Reserve;

Cobertura da casquinha

3- Corte em pedaços o restante da barra de chocolate ao leite e leve para derreter em banho maria ou no micro-ondas;

4- Em uma bancada lisa, sem porosidade, bem limpa, preferencialmente de mármore ou inox, faça a temperagem do chocolate;

5- Prepare as casquinhas rolando pelo chocolate temperado e escorra o excesso. Em seguida, polvilhe o granulado por cima e deixe secar em pé sobre uma travessa, com a ponta para cima;

Decoração

6- Corte em pedaços a barra de chocolate branco e leve para derreter em banho maria ou no micro-ondas;

7- Em uma bancada lisa, sem porosidade, bem limpa, preferencialmente de mármore ou inox, faça a temperagem do chocolate;

8- Adicione o corante verde aos poucos até atingir a cor desejada;

9- Coloque o chocolate já colorido em um saco de confeitar e faça desenhos em formato de folhas sobre papel manteiga. Reserve;

Montagem

10- Recheie as casquinhas, preenchendo com a ganache. Em seguida, decore com as folhas de chocolate.