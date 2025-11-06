Cestinhas de Presunto e Queijo com Brócolis: um petisco diferente e gostoso

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 20 min
|
5 porções
|Preparo Fácil
1.Em uma tigela de tamanho médio misture o Presunto Cozido, o Queijo Muçarela, o brócolis, a maionese e a pimenta dedo de moça. Tempere com sal, pimenta do reino, um fio de azeite e salsinha. Reserve.
2.Utilize formas de empada para fazer o molde das cestinhas. Abra a massa de pastel e corte em quadrados um pouco maiores que as forminhas de empada. Disponha a massa dentro delas com cuidado e leve-as para fritar em óleo quente até dourar.
3.Retire as cestinhas fritas das forminhas, recheie cada uma com uma porção da mistura de frios e brócolis e sirva.
4.Obs: A massa e o recheio podem ser feitos antecipadamente. Deixe para rechear momentos antes de servir.
