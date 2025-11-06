Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Crocância e Sabor

Cestinhas de Presunto e Queijo com Brócolis: um petisco diferente e gostoso

Receita: Sadia
06 nov 2025 às 11:00

Compartilhar notícia

Sadia
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
h 20 min
5 porções
Preparo Fácil
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 2 xícaras (200g) de Presunto Cozido fatiado e cortado em cubos
  • 1 xícara (100g) de Queijo Muçarela fatiado e cortado em cubos
  • 1 xícara de brócolis cozido e picado
  • 2 colheres (sopa) de maionese
  • 1 pimenta dedo de moça sem semente picada
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • Azeite a gosto
  • 4 colheres (sopa) de salsinha picada
  • 1 pacote de massa de pastel (300g)
  • 1 litro de óleo para fritar
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

1.Em uma tigela de tamanho médio misture o Presunto Cozido, o Queijo Muçarela, o brócolis, a maionese e a pimenta dedo de moça. Tempere com sal, pimenta do reino, um fio de azeite e salsinha. Reserve.

2.Utilize formas de empada para fazer o molde das cestinhas. Abra a massa de pastel e corte em quadrados um pouco maiores que as forminhas de empada. Disponha a massa dentro delas com cuidado e leve-as para fritar em óleo quente até dourar.

3.Retire as cestinhas fritas das forminhas, recheie cada uma com uma porção da mistura de frios e brócolis e sirva.

4.Obs: A massa e o recheio podem ser feitos antecipadamente. Deixe para rechear momentos antes de servir.

Cadastre-se em nossa newsletter

brócolis pastel receita fácil queijo presunto

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas