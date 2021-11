Cheesecake de Laka com calda de framboesa

1. Triture o biscoito de maizena no liquidificador até obter uma farinha.

2. Transfira para um bowl, adicione a manteiga em temperatura ambiente e misture.

3. Forre o fundo da forma com esta farinha de biscoito e reserve.

4. Em um bowl, coloque o cream cheese e bata com o fouet até que ele fique liso, incorpore o recheio de laka a este creme liso.

5. Faça raspas de limão com o ralador fino (use metade das raspas e reserve a outra metade) e incorpore à mistura anterior.

6. Espalhe sobre a base de biscoito, caso seja necessário alise a mistura com a ajuda de uma espátula curva pequena.

7. Leve para gelar por no mínimo 2h.

8. Leve a framboesa e o açúcar ao fogo médio e cozinhe até que a fruta fique macia.

9. Com o fouet bata levemente a calda ainda na panela até que fique homogênea e sem pedaços. Leve para resfriar.

10. Retire o cheesecake da geladeira e aplique a calda.

11. Distribua as framboesas ou amoras e finalize com a outra metade das raspas do limão.