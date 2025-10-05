Pesquisar

banoffee brasileira

Chico Balanceado: a banana em um novo patamar

Receita: Nestlé
05 out 2025 às 10:45

Receitas Nestlé
Tempo de Preparo Rendimento
h 45 min
16 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • meia xícara (chá) de água quente
  • 3 bananas cortadas no sentido do comprimento
  • 1 Leite condensado (lata ou caixinha) 395g
  • 1 e meia xícara (chá) de leite integral
  • 4 gemas
  • meia colher (sopa) de amido de milho
  • 4 claras
  • 1 xícara (chá) de açúcar
Modo de preparo

Banana Caramelizada

1.Em uma panela de fundo largo, derreta o açúcar até ficar dourado.

2.Junte a água quente e mexa com uma colher.

3.Deixe ferver até dissolver os torrões de açúcar e a calda engrossar.

4.Espere amornar, distribua em um refratário retangular (22 x 33 cm) e coloque as bananas. Reserve.

Creme

5.Em uma panela, junte o leite condensado, o leite integral,  as gemas e o amido de milho e leve ao fogo médio, mexendo sempre para não formar grumos, por cerca de 5 minutos ou até engrossar.

6.Distribua o Creme sobre as bananas. Reserve.

Cobertura de Merengue

7.Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo sem parar, por 3 minutos, tirando a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto, continuando a mexer para não cozinhar.

8.Transfira para uma batedeira e bata até dobrar de volume e formar um merengue consistente.

9.Distribua a cobertura e leve ao forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 5 minutos ou até dourar o merengue.

Receitas doce sobremesa chico balanceado especial

