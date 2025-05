Chilli com queijo prato

1 - Coloque os tomates, as cebolinhas e a pimenta (inteiros) na chama do fogão e deixe por 1-2 minutos, até que fique levemente queimados.

2 - Bata-os ingredientes no processador ou liquidificador com a água e reserve.

3 - Em uma panela média, doure o bacon e junte a carne. Deixe- a dourar.

4 - Coloque o alho e a cebola e refogue.

5 - Adicione o pimentão e o feijão e cozinhe um pouco mais.

6 - Acrescente o extrato, os ingredientes “queimados” batidos, a páprica, o cominho e o sal.

7 - Coloque a mistura em um recipiente para servir e, por cima, o queijo prato (ele irá derreter com o calor do prato) e as folhas de coentro. Sirva.

