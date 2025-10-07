Cocada de Colher com Caju: uma mistura exótica e saborosa

REFEIÇÃO COMPLETA
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 75 min
|
1 porção
|Preparo Fácil
1.Em uma panela, coloque a água, acrescente o coco seco, o suco de caju, a canela em pau, o cravos-da-índia e o açúcar e leve ao fogo baixo, deixando ferver por cerca de 5 minutos.
2.Desligue o fogo, retire a canela em pau e os cravos-da-índia e adicione leite em pó, a castanha-de-caju trituradae misture.
3.Leve à geladeira por cerca de 1 hora. Retire da geladeira e sirva com o caju picado.
