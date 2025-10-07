Pesquisar

SOBREMESA RÁPIDA

Cocada de Colher com Caju: uma mistura exótica e saborosa

Receita: Nestlé
07 out 2025 às 11:00

Receitas Nestlé
Tempo de Preparo Rendimento
h 75 min
1 porção
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 1 xícara (chá) de água
  • 3 colheres (sopa) de coco seco ralado
  • 2 colheres (sopa) de suco de caju concentrado
  • 2 pedaços de canela em pau
  • 3 cravos-da-índia
  • 1 colher (sopa) de açúcar
  • 6 colheres (sopa) rasas de leite em pó
  • 1 castanha-de-caju triturada
  • meio caju pequeno maduro sem semente picado para decorar
Modo de preparo

1.Em uma panela, coloque a água, acrescente o coco seco, o suco de caju, a canela em pau, o cravos-da-índia e o açúcar e leve ao fogo baixo, deixando ferver por cerca de 5 minutos.

2.Desligue o fogo, retire a canela em pau e os cravos-da-índia e adicione leite em pó, a castanha-de-caju trituradae misture.

3.Leve à geladeira por cerca de 1 hora. Retire da geladeira e sirva com o caju picado.

