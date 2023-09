Cold brew é um delicioso drink especial de café gelado

1 - Misture o pó de café com a água em um recipiente médio.

2 - Deixe o café infusionar de 12h a 18h na geladeira.

3 - Coe em um outro recipiente com um coador de pano.

4 - Antes de servir, coloque gelo na bebida.

5 - Finalize com leite, se for do gosto.

