Conchiglione com ricota e espinafre

1 - Leve a massa para cozinhar. Siga as instruções no pacote da massa (geralmente, pode-se deixar passar mais uns 2 minutinhos);

2 - Enquanto isso, prepare o recheio. Você precisa cozinhar o espinafre antes de picá-lo e misturá-lo à ricota. Deixe cozinhar por aproximadamente 5 minutos. Escorra bem a água e pique bem fininho;

3 - Em uma vasilha à parte, misture o espinafre à ricota esfarelada. Tempere a gosto, com noz-moscada, pimenta-do-reino e sal. Reserve;

4 - Prepare o molho branco. Você vai dourar um pouco de cebola na manteiga, depois adicionar 1 colher e meia de farinha de trigo. Mexa bastante para não empelotar. Depois, coloque o leite e mexa até engrossar. Adicione noz-moscada e queijo parmesão. Reserve;

5 - Escorra a massa e recheie com 1 colher bem farta do recheio. Arrume as conchas em um refratário e regue com o molho branco;

6 - Salpique mais queijo por cima e leve ao forno, para dar uma gratinada.