Cookie de chocolate saudável e sem glúten

1. Reserve as gotas de chocolate.

2. Forre uma assadeira grande com papel manteiga. Reserve.

3. Preaqueça o forno a 180ºC.

4. No processador ou manualmente, bata os demais ingredientes até obter uma massa homogênea.

5. Adicione as gotas e, com as mãos, forme uma bola com a massa.

6. Modele os cookies e coloque-os na assadeira deixando espaço entre eles.

7. Pressione-os delicadamente com o auxílio de um garfo.

8. Leve para assar por aproximadamente 10 minutos.

9. Retire a assadeira do forno, espere alguns minutos (aproximadamente 10) para que os cookies se solidifiquem.

10. Desenforme.