Couve-flor gratinado: o jeito fácil e saudável de reinventar um clássico

1.Em uma panela aquecida, adicionar a manteiga e deixar derreter.

2.Adicionar a farinha de trigo e misturar muito bem por 3 minutos.

3.Acrescentar o leite integral e mexer com o auxílio de um batedor de arame para desfazer os grumos.

4.Adicionar a cebola e a folha de louro.

5.Cozinhar o molho mexendo sempre para formar uma mistura lisa e homogênea.

6.Temperar com sal, noz moscada e pimenta.

7.Quando o molho estiver cremoso, desligar o fogo e desprezar a cebola e o louro.

8.Reservar.

9.Cozinhar o couve-flor

10.Em uma travessa que possa ir ao forno, adicionar metade do molho.

11.Acrescentar o couve-flor cortado em pedaços menores e cobrir com o restante do molho.

12.Distribuir o queijo Parmesão ralado sobre o molho, deixar uma borda na travessa para o molho não transbordar quando borbulhar.

13.Levar para gratinar em forno pré-aquecido à 200ºC por aproximadamente 15 minutos ou até dourar.

14.Retirar do forno e servir imediatamente.

Observações:

1.O tempo de preparo pode variar de acordo com a potência do equipamento.