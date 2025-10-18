Couve-flor gratinado: o jeito fácil e saudável de reinventar um clássico

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 45 min
|
6 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
1.Em uma panela aquecida, adicionar a manteiga e deixar derreter.
2.Adicionar a farinha de trigo e misturar muito bem por 3 minutos.
3.Acrescentar o leite integral e mexer com o auxílio de um batedor de arame para desfazer os grumos.
4.Adicionar a cebola e a folha de louro.
5.Cozinhar o molho mexendo sempre para formar uma mistura lisa e homogênea.
6.Temperar com sal, noz moscada e pimenta.
7.Quando o molho estiver cremoso, desligar o fogo e desprezar a cebola e o louro.
8.Reservar.
9.Cozinhar o couve-flor
10.Em uma travessa que possa ir ao forno, adicionar metade do molho.
11.Acrescentar o couve-flor cortado em pedaços menores e cobrir com o restante do molho.
12.Distribuir o queijo Parmesão ralado sobre o molho, deixar uma borda na travessa para o molho não transbordar quando borbulhar.
13.Levar para gratinar em forno pré-aquecido à 200ºC por aproximadamente 15 minutos ou até dourar.
14.Retirar do forno e servir imediatamente.
Observações:
1.O tempo de preparo pode variar de acordo com a potência do equipamento.
