Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Sabor e praticidade

Couve-flor gratinado: o jeito fácil e saudável de reinventar um clássico

Receita: Aurora
18 out 2025 às 11:00

Compartilhar notícia

Receita Aurora
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
h 45 min
6 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 3 colheres (sopa) de manteiga com sal
  • 3 colheres (sopa) de farinha de trigo sem fermento
  • 800ml de Leite Integral
  • ½ cebola inteira
  • 1 folha de louro
  • Sal a gosto
  • Noz moscada a gosto
  • Pimenta-do-reino em pó a gosto
  • 1 pacote de Couve-Flor
  • 100g de queijo Parmesão ralado
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

1.Em uma panela aquecida, adicionar a manteiga e deixar derreter.

2.Adicionar a farinha de trigo e misturar muito bem por 3 minutos.

 

3.Acrescentar o leite integral e mexer com o auxílio de um batedor de arame para desfazer os grumos.

 

4.Adicionar a cebola e a folha de louro.

 

5.Cozinhar o molho mexendo sempre para formar uma mistura lisa e homogênea.

 

6.Temperar com sal, noz moscada e pimenta.

 

7.Quando o molho estiver cremoso, desligar o fogo e desprezar a cebola e o louro.

 

8.Reservar.

 

9.Cozinhar o couve-flor

10.Em uma travessa que possa ir ao forno, adicionar metade do molho.

 

11.Acrescentar o couve-flor  cortado em pedaços menores e cobrir com o restante do molho.

 

12.Distribuir o queijo Parmesão ralado sobre o molho, deixar uma borda na travessa para o molho não transbordar quando borbulhar.

 

13.Levar para gratinar em forno pré-aquecido à 200ºC por aproximadamente 15 minutos ou até dourar.

 

14.Retirar do forno e servir imediatamente.

 

Observações:

1.O tempo de preparo pode variar de acordo com a potência do equipamento.

Cadastre-se em nossa newsletter

Couve-flor receita simples receita fácil receita nutritiva

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas