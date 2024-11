Coxinha da asa de frango com molho tarê

1 - Em um recipiente de vidro, coloque o molho de soja, o suco de limão, o vinagre e o alho. Mexa bem com um batedor de arame.

2 - Junte o frango, misture e deixe descansar por 30 minutos, virando o frango na metade do tempo.

3 - Pré-aqueça o forno a 180°C.

4 - Coloque as coxinhas da asa, sem deixar encostar umas nas outras. Junte o molho tarê na metade do tempero que sobrou, misture e pincele o frango com um pincel culinário.

5 - Leve ao forno por 25 minutos, retire, pincele com o restante do tempero e retorne ao forno por mais 25 minutos ou até dourarem.

6 - Retire do forno, transfira para um prato de servir e finalize com o gergelim ou cebolinha.

