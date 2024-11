Coxinha de frango Buffalo wings na churrasqueira com molho ranch

1 - Leve as coxinhas para assar na churrasqueira.

2 - Em uma panela média, derreta a manteiga e misture com o molho de pimenta, molho inglês e catchup. Reserve.

Molho ranch

3 - Adicione o limão no creme de leite e misture. Acrescente as raspas de limão, cebola e alho em pó, pimenta e sal. Reserve.

4 - Mergulhe as coxinhas no molho de pimenta. Sirva com o molho ranch.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Coxinha da asa ensopada com espaguete é mega deliciosa!

Que tal uma deliciosa coxinha da asa empanada acompanhada de molho de cerveja?

Que tal ousar com estas coxinhas da asa com molho agridoce?