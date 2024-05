Creme de abobrinha e couve-flor com curry e leite de coco

1 - Em uma panela média, doure a cebola no azeite.

2 - Leve ao fogo baixo as abobrinhas e a couve-flor com o leite de coco. Deixe ferver por 10 minutos. Espere esfriar um pouco e bata no liquidificador com o curry, sal e a pimenta.

3 - Volte para a panela, acerte o tempero e sirva.

Preparações quentes, de fácil digestão e com especiarias contribuem para a digestão e, consequentemente, maior absorção de nutrientes. Especiarias têm ampla ação no organismo, promovem uma melhor digestão por terem propriedades que agem nos processos digestivos. No clima frio, é possível que sintomas como queimação, flatulência e distensão abdominal ocorram, já que a

digestão também depende da temperatura. Elas ajudam a combater dispepsia, enjoos e flatulência, por estimularem funções gástricas e biliares.

