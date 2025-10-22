Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
BONDE GARFO

Creme de manga: sobremesa refrescante e saudável

Receita: Chef Evelyn Koga
22 out 2025 às 11:02

Compartilhar notícia

Foto: João Guilherme França
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
3h min
2 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Baixo colesterol
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 1 manga Palmer ou Tommy madura
  • 1 colher de sopa de linhaça
  • Canela e gengibre raiz a gosto
  • 1 pote de iogurte grego ou iogurte natural
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

Você pode acompanhar a Chef Evelyn Koga preparando esta receita passo a passo pelo Canal do Bonde no Youtube ou no perfil do portal no Instagram

  

Descascar a manga e cortar em cubos 

Separar 1/4 da manga cortada em cubos 

Bater todos os ingredientes 

Levar na geladeira por 2 horas ou até ficar bem gelado

 

Montagem 

Manga em cubos, iogurte e creme de manga 

 

*caso use o iogurte natural, deixa ele dessorar, o iogurte precisa estar de mais firme

 

 

Cadastre-se em nossa newsletter

gastronomia Receita receita rapida receita fácil sobremesa bonde garfo

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas