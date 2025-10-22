Creme de manga: sobremesa refrescante e saudável

praticidade e sabor
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|3h min
|
2 porções
|Preparo Fácil
|Culinária Saudável
|Baixo colesterol
Você pode acompanhar a Chef Evelyn Koga preparando esta receita passo a passo pelo Canal do Bonde no Youtube ou no perfil do portal no Instagram
Descascar a manga e cortar em cubos
Separar 1/4 da manga cortada em cubos
Bater todos os ingredientes
Levar na geladeira por 2 horas ou até ficar bem gelado
Montagem
Manga em cubos, iogurte e creme de manga
*caso use o iogurte natural, deixa ele dessorar, o iogurte precisa estar de mais firme
