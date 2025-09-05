Pesquisar

Receita rápida

Crepioca com peito de peru e iogurte é a delícia que seu paladar precisa provar

Receita: Sadia
05 set 2025 às 11:00

Reprodução / Sadia
Tempo de Preparo Rendimento
h 20 min
7 porções
Preparo Fácil
Culinária Saudável
Ingredientes

  • 2 ovos
  • 2 claras
  • 4 colheres (sopa) de goma de tapioca
  • 1 colher (café) de sal
  • 4 colheres (sopa) de salsinha picada finamente
  • 4 colheres (sopa) de iogurte natural
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • Sal a gosto
  • 12 fatias de Peito de frango fatiado
  • 1 xícara (chá) de alface frisée rasgada (ou outras folhas verdes de sua preferência)
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 4 fatias de mozarella de búfala
Modo de preparo

1 - Em um recipiente, prepare o molho misturando o iogurte, a salsinha, o azeite e o tempere com sal. Reserve.

2 - Em uma tigela, misture todos os ovos, as claras e a goma de tapioca, se desejar, adicione pimenta a gosto. Bata com a ajuda de um garfo ou fouet.

3 - Aqueça uma frigideira antiaderente, coloque um pouco de azeite e despeje meia concha da massa.

4 - Deixe dourar de um lado (aproximadamente 2 minutos, quando as bordas começarem a se soltar da frigideira) e depois vire com a ajuda de uma espátula. Repita o processo com toda a massa.

5 - Recheie as crepiocas prontas com as fatias de peito de frango (3 fatias em cada), as folhas de alface, a cenoura ralada e as fatias de mozzarella. Dobre ao meio (como um crepe) e sirva com o molho preparado.

