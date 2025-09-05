Crepioca com peito de peru e iogurte é a delícia que seu paladar precisa provar

1 - Em um recipiente, prepare o molho misturando o iogurte, a salsinha, o azeite e o tempere com sal. Reserve.

2 - Em uma tigela, misture todos os ovos, as claras e a goma de tapioca, se desejar, adicione pimenta a gosto. Bata com a ajuda de um garfo ou fouet.

3 - Aqueça uma frigideira antiaderente, coloque um pouco de azeite e despeje meia concha da massa.

4 - Deixe dourar de um lado (aproximadamente 2 minutos, quando as bordas começarem a se soltar da frigideira) e depois vire com a ajuda de uma espátula. Repita o processo com toda a massa.

5 - Recheie as crepiocas prontas com as fatias de peito de frango (3 fatias em cada), as folhas de alface, a cenoura ralada e as fatias de mozzarella. Dobre ao meio (como um crepe) e sirva com o molho preparado.