BONDE GARFO

Croquete de frango: uma delícia crocante e 'queijuda'

Receita: Chef Evelyn Koga
08 out 2025 às 11:00

Foto: João Guilherme França
Tempo de Preparo Rendimento
2h min
25 porções
Culinária Saudável
Baixo colesterol
Ingredientes

  • 300g Mandioca cozida
  • 600g peito de frango
  • 1 cebola grande
  • 1 maço salsinha
  • 1 maço de cebolinha
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Azeite de oliva a gosto
  • Colorau a gosto
  • 300g queijo mussarela
  • 3 ovos
  • 300g farinha panko
Modo de preparo

Você pode acompanhar a Chef Evelyn Koga preparando esta receita passo a passo pelo Canal do Bonde no Youtube ou no perfil do portal no Instagram

   

Mandioca cozinhar com água e sal - 20 minutos na pressão e depois amassar

Frango cozinhar com água, sal e talos da salsinha- 20 minutos na pressão e depois desfiar 

Refogar azeite, cebola,  cebolinha, salsinha, sal e Pimenta-do-reino 

Misturar a mandioca amassada (vai parecer um purê) frango desfiado e refogado dos temperos

Para empanar:

Ovos batidos -  temperar com sal e pimenta 

Farinha panko -  temperar com sal, pimenta-do-reino e colorau 

Pegar massa, queijo - formato de croquete

Passar no ovo e na panko

*sugestão use luvas e passe uma quantidade pequena de ovo 

Leve para assar por 20 minutos ou até dourar,  forno 180graus 

 

 

 

