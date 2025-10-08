Croquete de frango: uma delícia crocante e 'queijuda'

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|2h min
|
25 porções
|Culinária Saudável
|Baixo colesterol
Você pode acompanhar a Chef Evelyn Koga preparando esta receita passo a passo pelo Canal do Bonde no Youtube ou no perfil do portal no Instagram
Mandioca cozinhar com água e sal - 20 minutos na pressão e depois amassar
Frango cozinhar com água, sal e talos da salsinha- 20 minutos na pressão e depois desfiar
Refogar azeite, cebola, cebolinha, salsinha, sal e Pimenta-do-reino
Misturar a mandioca amassada (vai parecer um purê) frango desfiado e refogado dos temperos
Para empanar:
Ovos batidos - temperar com sal e pimenta
Farinha panko - temperar com sal, pimenta-do-reino e colorau
Pegar massa, queijo - formato de croquete
Passar no ovo e na panko
*sugestão use luvas e passe uma quantidade pequena de ovo
Leve para assar por 20 minutos ou até dourar, forno 180graus
