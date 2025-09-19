Pesquisar

CATIVANTE

Cuca Romeu e Julieta: a tradição brasileira com um novo sabor

Receita: Seara
19 set 2025 às 11:00

Seara/Reprodução
Tempo de Preparo Rendimento
1h 15 min
8 porções
Baixo colesterol
Ingredientes

  • Para a massa
  • 1/2 xícara de margarina com Sal derretida
  • 3 xícaras de farinha de trigo
  • 1 xícara de açúcar
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 1/2 xícara de leite morno
  • 2 ovos em temperatura ambiente
  • 1 colher de chá de essência de baunilha
  • Para o recheio
  • 200 g de queijo minas padrão ralado grosso
  • 200 g de goiabada cremosa
  • Farofa Crocante
  • 1/2 xícara de farinha de trigo
  • 1/4 xícara de açúcar
  • 2 colheres de sopa de margarina com Sal gelada
Modo de preparo

Para preparar a massa

 

Em uma tigela, misture o fermento biológico seco com o leite morno e 1 colher de sopa do açúcar, deixando descansar por 5 minutos até espumar;

Adicione os ovos, a margarina com sal derretida e a essência de baunilha, misturando bem;

Acrescente a farinha de trigo e o restante do açúcar, mexendo até formar uma massa homogênea;

Sove a massa por cerca de 5 minutos até ficar macia e levemente elástica;

Cubra com um pano e deixe descansar por 40 minutos, até dobrar de volume;

 

Para a farofa crocante

 

Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o açúcar;

Acrescente a margarina com Sal gelada e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida e granulada;

Reserve na geladeira até o momento de usar;

 

Para montar a cuca

 

Preaqueça o forno a 180°C;

Unte uma assadeira com margarina com Sal;

Espalhe a massa na assadeira, nivelando com as mãos;

Distribua a goiabada cremosa sobre a massa, espalhando de forma uniforme;

Cubra com o queijo minas padrão ralado;

Aperte pequenas quantidades da farofa com a mão e adicione sobre o queijo. Assim, quando assar, vai formar uma crostinha crocante;

Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 35 minutos, ou até que a massa esteja dourada e assada por completo;

Retire do forno e deixe esfriar antes de cortar e servir.

