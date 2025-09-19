Cuca Romeu e Julieta: a tradição brasileira com um novo sabor

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|1h 15 min
|
8 porções
|Baixo colesterol
Para preparar a massa
Em uma tigela, misture o fermento biológico seco com o leite morno e 1 colher de sopa do açúcar, deixando descansar por 5 minutos até espumar;
Adicione os ovos, a margarina com sal derretida e a essência de baunilha, misturando bem;
Acrescente a farinha de trigo e o restante do açúcar, mexendo até formar uma massa homogênea;
Sove a massa por cerca de 5 minutos até ficar macia e levemente elástica;
Cubra com um pano e deixe descansar por 40 minutos, até dobrar de volume;
Para a farofa crocante
Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o açúcar;
Acrescente a margarina com Sal gelada e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida e granulada;
Reserve na geladeira até o momento de usar;
Para montar a cuca
Preaqueça o forno a 180°C;
Unte uma assadeira com margarina com Sal;
Espalhe a massa na assadeira, nivelando com as mãos;
Distribua a goiabada cremosa sobre a massa, espalhando de forma uniforme;
Cubra com o queijo minas padrão ralado;
Aperte pequenas quantidades da farofa com a mão e adicione sobre o queijo. Assim, quando assar, vai formar uma crostinha crocante;
Leve ao forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 35 minutos, ou até que a massa esteja dourada e assada por completo;
Retire do forno e deixe esfriar antes de cortar e servir.
