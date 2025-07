Cueca Virada sem Glúten: uma forma de adocicar a vida sem culpa!

Em um recipiente acrescente os ovos, o açúcar, o óleo, o vinagre e misture bem. Adicione o fermento químico em pó e depois a Farinha sem Glúten aos poucos, misturando até homogeneizar. Transfira a massa para uma bancada enfarinha com a Farinha sem Glúten e abra com o auxílio de um rolo. Corte a massa com uma carretilha ou faca. Faça um corte ao meio e enrole uma das laterais para dentro do corte dando o formato. Frite em óleo quente até dourar. Misture em um recipiente açúcar refinado e canela e passe as massas fritas nessa mistura.