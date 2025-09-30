Pesquisar

Tradição com toque Gourmet

Curau Brûlée: Um encontro de sabores e texturas

Receita: Mococa
30 set 2025 às 11:00

Reprodução/ Receitas Mococa
Tempo de Preparo Rendimento
0h 45 min
6 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 1 Mistura Láctea condensada
  • 1 Leite de Coco
  • 2 xícaras (chá) de leite
  • 5 latas de milho
  • Açúcar demerara
Modo de preparo

Preparo:


Bata o milho e o leite no liquidificador e peneire a mistura ao passar para a panela. Em fogo baixo, adicione a Misture Láctea condensada e o Leite de Coco. Misture até formar um creme grosso. Espere esfriar e transfira para uma travessa ou potes individuais. Salpique açúcar demerara por cima e caramelize com um maçarico. Não tem maçarico em casa? Sem problemas: uma dica para simular o efeito é esquentar o lado de baixo de uma colher na boca do fogão e passar sobre o açúcar, com paciência, repetindo o processo até queimar o suficiente a superfície.

doce Receitas gourmet alimentos

