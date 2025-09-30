Curau Brûlée: Um encontro de sabores e texturas

RECEITA DA VOVÓ
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|0h 45 min
|
6 porções
|Preparo Fácil
Preparo:
Bata o milho e o leite no liquidificador e peneire a mistura ao passar para a panela. Em fogo baixo, adicione a Misture Láctea condensada e o Leite de Coco. Misture até formar um creme grosso. Espere esfriar e transfira para uma travessa ou potes individuais. Salpique açúcar demerara por cima e caramelize com um maçarico. Não tem maçarico em casa? Sem problemas: uma dica para simular o efeito é esquentar o lado de baixo de uma colher na boca do fogão e passar sobre o açúcar, com paciência, repetindo o processo até queimar o suficiente a superfície.
