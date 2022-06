Curau de milho superfácil de fazer!

1 - Use uma faca afiada para, com cuidado, soltar os grãos do sabugo do milho, cortando-os o mais rente possível.

2 - Leve os grãos ao liquidificador e bata com o leite até obter um creme. Passe por uma peneira para retirar o bagaço da casca do grão de milho.

3 - Coloque o creme em uma panela média, adicione o sal, o açúcar e leve ao fogo médio, misturando sempre até engrossar.

4 - Diminua o fogo, e cozinhe por cerca de 15 minutos. O ponto é um creme grosso mas ainda cremoso. Sirva polvilhado com canela.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Curau de milho verde do chef

Muito fácil: Veja como fazer curau de milho com leite condensado no liquidificador!

Curau de milho verde para fazer no micro-ondas