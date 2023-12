Doce de frutas vermelhas no copo é um docinho delicioso

1 - Derreta a manteiga ou margarina em uma panela média em fogo bem baixo. Misture o leite condensado e o creme de leite.

2 - Adicione o leite em pó e mexa até obter um creme homogêneo.

3 - Cozinhe, em fogo médio e misturando sempre, até engrossar e desgrudar do fundo da panela. Transfira para uma tigela média, cubra com filme plástico em contato com o creme e deixe esfriar.

4 - Coloque as frutas vermelhas em uma panela média com um pouco de água e deixe reduzir até o ponto de geleia.

5 - Separe uma travessa, coloque um pouco do creme embaixo e disponha os biscoitos em cima. Faça outra camada de creme e a geleia de frutas vermelhas. Repita até completar a travessa.

6 - Finalize com as frutas frescas.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Panna cotta de cottage e frutas vermelhas

Panna cotta muito fácil

Nuvem de ricota com calda de frutas vermelhas é fácil e deliciosa

Cheesecake de morangos e doce de leite é gostoso e de fácil preparo!