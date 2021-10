Doce diet? Aprenda a fazer essa torta espelhada de abacaxi zero açúcar

Massa

Em um liquidificador coloque os biscoitos e bata até triturar. Em seguida coloque em uma vasilha, adicione a margarina e amasse bem. Coloque a massa no fundo de uma forma de aro removível de (20cmx5cm). Reserve.

Recheio

Coloque em uma tigela as gelatinas, a água e misture até dissolver. Reserve. Prepare o leite condensado conforme as instruções da embalagem, em seguida acrescente no liquidificador a gelatina reservada, os restantes dos ingredientes e bata por 1 minuto. Coloque sobre a massa e leve para gelar por aproximadamente 3 horas.

Cobertura

Em uma panela coloque o abacaxi, o adoçante, água e leve ao fogo por aproximadamente 5 minutos. Reserve.

Em uma tigela coloque a gelatina, a água quente e misture até dissolver. Em seguida acrescente a água natural e mexa.

Montagem

Coloque o abacaxi, a gelatina sobre o recheio e leve para gelar por aproximadamente 50 minutos.