Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
PETISCO IRRESTÍVEL

Dupla Perfeita: Rolinhos de Mortadela com Toque de Queijo Derretido

Receita: Sadia
03 nov 2025 às 11:00

Compartilhar notícia

Sadia
Publicidade
Tempo de Preparo Rendimento
h 50 min
5 porções
Continua depois da publicidade

Ingredientes

  • 1 xícara (chá) de água morna
  • 8 colheres (sopa) de óleo
  • 1 colher (sopa) de fermento biológico seco
  • 1 colher (chá) de sal
  • 4 ½ xícaras (chá) de farinha de trigo
  • Recheio e finalização:
  • 2 embalagens de Mortadela fatiada
  • 1 embalagem de Muçarela
  • 1 gema
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade

Modo de preparo

Massa roll:

1.Em uma tigela, adicione a água morna, o óleo e o fermento biológico seco.

2.Misture bem e coloque o sal e a farinha de trigo aos poucos, formando uma massa firme.

3.Sove por 5 minutos, volte para a tigela e cubra com um pano limpo.

4.Deixe fermentar por 50 minutos ou até que dobre de volume.

Recheio e finalização:

5.Abra a massa com o auxílio de um rolo até espessura de 1 cm.

6.Distribua as fatias de Mortadela, a Muçarela e enrole, formando um rocambole.

7.Corte os rolls no tamanho de 2 dedos, coloque em uma assadeira, deixando espaço entre eles e cubra novamente com um pano.

8.Deixe fermentar por 30 minutos ou até dobrar de volume.

9.Passe a gema por cima e leve para assar em forno pré-aquecido a 170°C por 25 minutos ou até que esteja assado e levemente dourado.

10.Sirva em seguida.

Cadastre-se em nossa newsletter

rolls receita rapida queijo Mortadela Petisco Receitas

Continue lendo

Últimas Receitas

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas