Dupla Perfeita: Rolinhos de Mortadela com Toque de Queijo Derretido

Massa roll:

1.Em uma tigela, adicione a água morna, o óleo e o fermento biológico seco.

2.Misture bem e coloque o sal e a farinha de trigo aos poucos, formando uma massa firme.

3.Sove por 5 minutos, volte para a tigela e cubra com um pano limpo.

4.Deixe fermentar por 50 minutos ou até que dobre de volume.

Recheio e finalização:

5.Abra a massa com o auxílio de um rolo até espessura de 1 cm.

6.Distribua as fatias de Mortadela, a Muçarela e enrole, formando um rocambole.

7.Corte os rolls no tamanho de 2 dedos, coloque em uma assadeira, deixando espaço entre eles e cubra novamente com um pano.

8.Deixe fermentar por 30 minutos ou até dobrar de volume.

9.Passe a gema por cima e leve para assar em forno pré-aquecido a 170°C por 25 minutos ou até que esteja assado e levemente dourado.

10.Sirva em seguida.