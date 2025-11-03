Dupla Perfeita: Rolinhos de Mortadela com Toque de Queijo Derretido

Pesquisar
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 50 min
|
5 porções
Massa roll:
1.Em uma tigela, adicione a água morna, o óleo e o fermento biológico seco.
2.Misture bem e coloque o sal e a farinha de trigo aos poucos, formando uma massa firme.
3.Sove por 5 minutos, volte para a tigela e cubra com um pano limpo.
4.Deixe fermentar por 50 minutos ou até que dobre de volume.
Recheio e finalização:
5.Abra a massa com o auxílio de um rolo até espessura de 1 cm.
6.Distribua as fatias de Mortadela, a Muçarela e enrole, formando um rocambole.
7.Corte os rolls no tamanho de 2 dedos, coloque em uma assadeira, deixando espaço entre eles e cubra novamente com um pano.
8.Deixe fermentar por 30 minutos ou até dobrar de volume.
9.Passe a gema por cima e leve para assar em forno pré-aquecido a 170°C por 25 minutos ou até que esteja assado e levemente dourado.
10.Sirva em seguida.
