Éclair com biscoito champanhe: um doce elegante para embelezar sua mesa

|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 60 min
|
2 porções
|Preparo Fácil
1 - Em um recipiente, coloque o creme de leite e o chocolate picado. Leve ao microondas até derreter o chocolate e depois deixe esfriar.
2 - Misture bem o cream cheese com o açúcar até formar um creme homogêneo. Misture delicadamente com o chantilly. Reserve um terço do creme.
3 - Misture os morangos picados no restante do creme. Sobre um biscoito, coloque uma camada de creme de morangos e feche com outro biscoito de forma que o creme fique entre os biscoitos. Pressione levemente para encaixar. Coloque o restante do creme em um saco de confeitar e decore as éclairs com fatias de morangos.
