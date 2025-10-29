Pesquisar

Sabor e beleza!

Éclair com biscoito champanhe: um doce elegante para embelezar sua mesa

Receita: Receitas Bauducco
29 out 2025 às 11:00

Foto: Reprodução / Balducco
Tempo de Preparo Rendimento
h 60 min
2 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 1 Pacote de biscoito champanhe
  • 100ml de creme de leite
  • 100g de chocolate branco picado
  • 300g de cream cheese
  • 25g de açúcar de confeiteiro
  • 250ml de chantilly
  • 100g de morangos picados
  • Morangos fatiados para decorar
Modo de preparo

1 - Em um recipiente, coloque o creme de leite e o chocolate picado. Leve ao microondas até derreter o chocolate e depois deixe esfriar.

2 - Misture bem o cream cheese com o açúcar até formar um creme homogêneo. Misture delicadamente com o chantilly. Reserve um terço do creme.

3 - Misture os morangos picados no restante do creme. Sobre um biscoito, coloque uma camada de creme de morangos e feche com outro biscoito de forma que o creme fique entre os biscoitos. Pressione levemente para encaixar. Coloque o restante do creme em um saco de confeitar e decore as éclairs com fatias de morangos.

