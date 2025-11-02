Pesquisar

prática e saborosa

Empada de Sardinha uma deliciosa opção de lanche ou prato principal

Receita: Nestlé
02 nov 2025 às 11:00

Nestlé
Tempo de Preparo Rendimento
h 30 min
15 porções
Preparo Fácil
Ingredientes

  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • 1 cebola pequena picada
  • 1 lata de sardinha em óleo (ou água)
  • 1 tomate picado
  • meio pimentão verde picado
  • 1 colher (sopa) de extrato de tomate
  • meia colher (chá) de sal
  • meia colher (chá) de pimenta-do-reino
  • Cheiro-verde picado a gosto
  • 1 pacote de massa de pastel (ou massa pronta para empanada)
  • Óleo para fritar
Modo de preparo

1.Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola, o tomate e o pimentão até amolecerem.

2.Acrescente a sardinha escorrida e desfiada, o extrato de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem e deixe refogar por cerca de 5 minutos.

3.Finalize com o cheiro-verde picado e reserve para esfriar.

4.Abra a massa de pastel e corte em círculos ou quadrados, conforme preferir. Coloque uma colher do recheio de sardinha no centro de cada pedaço de massa e feche bem, pressionando as bordas com um garfo para selar.

5.Aqueça o óleo em uma frigideira e frite as empanadas até que fiquem douradas e crocantes. Retire do óleo e coloque em papel absorvente para remover o excesso de gordura.

6.Sirva as empanadas quentinhas e aproveite!

sardinha lanche receita fácil

