Empada de Sardinha uma deliciosa opção de lanche ou prato principal

Pesquisar
Sua marca no Bonde
Canais
Serviços
|Tempo de Preparo
|Rendimento
|h 30 min
|
15 porções
|Preparo Fácil
1.Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola, o tomate e o pimentão até amolecerem.
2.Acrescente a sardinha escorrida e desfiada, o extrato de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem e deixe refogar por cerca de 5 minutos.
3.Finalize com o cheiro-verde picado e reserve para esfriar.
4.Abra a massa de pastel e corte em círculos ou quadrados, conforme preferir. Coloque uma colher do recheio de sardinha no centro de cada pedaço de massa e feche bem, pressionando as bordas com um garfo para selar.
5.Aqueça o óleo em uma frigideira e frite as empanadas até que fiquem douradas e crocantes. Retire do óleo e coloque em papel absorvente para remover o excesso de gordura.
6.Sirva as empanadas quentinhas e aproveite!
Continue lendo
Últimas Receitas
Jornais
YOUTUBE
Portais
Outras empresas