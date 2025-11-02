Empada de Sardinha uma deliciosa opção de lanche ou prato principal

1.Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola, o tomate e o pimentão até amolecerem.

2.Acrescente a sardinha escorrida e desfiada, o extrato de tomate, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa bem e deixe refogar por cerca de 5 minutos.

3.Finalize com o cheiro-verde picado e reserve para esfriar.

4.Abra a massa de pastel e corte em círculos ou quadrados, conforme preferir. Coloque uma colher do recheio de sardinha no centro de cada pedaço de massa e feche bem, pressionando as bordas com um garfo para selar.

5.Aqueça o óleo em uma frigideira e frite as empanadas até que fiquem douradas e crocantes. Retire do óleo e coloque em papel absorvente para remover o excesso de gordura.

6.Sirva as empanadas quentinhas e aproveite!