Empanada de carne moída vegetal e escarola

Massa:

1. Em um recipiente, misture a manteiga, a farinha e sal, formando uma farofa;

2. Junte a água, aos poucos, amassando a massa, até obter uma massa homogênea;

3. Envolva a massa em plástico-filme e leve para a geladeira, para descansar por, pelo menos, 2 horas. Enquanto isso, preparo o recheio.

Recheio:

1. Em uma panela, aqueça o azeite e refogue a carne;

Junte a cebola, o sal, o açúcar e a pimenta e misture. Refogue um pouco mais;

2. Adicione as tiras de escarola, as nozes e as uvas passas e refogue por mais 2 minutos. Desligue o fogo e reserve, até esfriar.

Montagem:

1. Abra a massa com a ajuda de um rolo. A massa deve ficar fina (2mm de espessura);

2. Corte a massa com a ajuda de um cortador redondo e em metade dos círculos, coloque recheio;

3. Feche as empanadas, dobrando-as ao meio e fechando as bordas, como uma bainha, com os dedos;

4. Posicione as empanadas em uma assadeira e leve ao forno a 220 graus por 30 minutos, até que fiquem douradas. Sirva.