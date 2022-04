Empanada integral: simples e saborosa

1- Comece pelo recheio: ferva 100 ml de água e hidrate as uvas-passas por cerca de 10 minutos. Reserve;

2- Aqueça a manteiga e refogue o alho e o alho-poró até que estejam ligeiramente dourados. Escorra o líquido das uvas-passas e misture-as ao alho-poró. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve;

3- Corte o queijo na metade, no sentido horizontal, e faça palitos com cerca de 2 x 3 cm. Reserve;

4- Faça a massa: em uma tigela, misture a farinha de trigo integral e o sal. Aos poucos, incorpore a manteiga na farinha.- Adicione 250 ml de água fria aos poucos, apertando a massa com as pontas dos dedos e incorporando os ingredientes. Sove a massa até que esteja lisa e homogênea;

Montagem

5- Divida a massa em 8 partes iguais e modele bolinhas;

6- Abra cada bolinha na palma das mãos, deixando-a com uma espessura de cerca de 1 cm;

7- Disponha cerca de 5 palitos de queijo no centro de cada uma e 1 colher (sopa) do recheio;

8- Una as bordas das empanadas, dobrando-as ao meio e apertando bem para a massa aderir;

9- Faça pequenas dobras, como pregas de uma saia, para fechar as empanadas;

10- Coloque-as em uma assadeira untada com azeite, pincele-as com leite e asse em forno médio (180 ºC), preaquecido, por 35 minutos ou até que estejam com o fundo ligeiramente dourado.