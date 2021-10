Ensopado mediterrâneo com atum de micro-ondas

1. Separe um refratário redondo alto (com cerca de 17 cm de diâmetro e 8 cm de altura – 1,2l de capacidade).

2. Monte as camadas dos ingredientes na seguinte ordem: abobrinha, cebola, tomate, sal, ervas, abobrinha, cebola, atum quebrado e o tomate. Tempere com sal e ervas.

3. Finalize com uma camada de abobrinha. Salpique sal, o restante das ervas e regue com o azeite do atum.

4. Cubra o refratário com tampa própria para microondas ou filme plástico furado com um garfo.

5. Leve ao forno de micro-ondas em potência máxima por cerca de 10 minutos.

6. Sirva em seguida.