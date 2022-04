Essa esfiha de carne vai te surpreender

Recheio

1- Em uma panela, aqueça o azeite e doure a cebola;

2- Junte a carne e refogue por cerca de 10 minutos, mexendo bem para não formar grumos;

3- Acrescente os tomates, a salsa, o tempero, o suco de limão e a pimenta síria e refogue até secar todo o líquido do cozimento;

Massa

4- Em um recipiente, dissolva o fermento no leite morno;

5- Junte o açúcar, o tempero e o óleo;

6- Acrescente a farinha aos poucos e misture com a ponta dos dedos até obter uma massa homogênea. Deixe descansar por cerca de 5 minutos;

7- Depois, trabalhe a massa com as mãos por aproximadamente 5 minutos;

8- Faça bolas de massa do tamanho de uma noz, e deixe-as descansar por mais 5 minutos;

Montagem

9- Abra as bolas de massa com os dedos, formando discos de espessura regular e, no centro, coloque meia colher (sopa) de recheio;

10- Feche, dobrando as bordas até o centro, formando um triângulo e, apertando bem as bordas da massa para que não abram e pincele as gemas sobre as esfihas;

11- Em uma assadeira untada com óleo, disponha as esfihas e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até que estejam douradas.