Essa tapioca cartola com queijo minas fica pronta em 10 minutos

1- Aqueça a manteiga e doure as fatias de banana. Polvilhe o açúcar e a canela, e desligue o fogo;

2- Enquanto isso, leve ao fogo baixo uma frigideira pequena (15 cm de diâmetro) e antiaderente;

3- Com uma peneira, polvilhe a goma sobre a frigideira até que cubra o fundo (como panqueca) e aqueça por 1 minuto ou até que a goma se firme, formando um disco. Vire e deixe dourar levemente;

4- Retire a tapioca e, na mesma frigideira, aqueça ligeiramente 2 fatias do queijo. Recheie a tapioca com o queijo e algumas fatias da banana com a canela;

5- Dobre e sirva ainda quente;

6- Repita a operação com o restante dos ingredientes.