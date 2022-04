Essa torrada francesa é tudo de bom

1- Em uma tigela média, misture os ovos, o chocolate em pó de canela, o creme de leite, o leite e a baunilha até ficar homogêneo;

2- Mergulhe as fatias de pão na mistura rapidamente;

3- Em uma frigideira grande, aqueça a manteiga em fogo médio polvilhe um pouco do açúcar;

4- Coloque quantas fatias de pão couberem deixe dourar cerca de 1-2 minutos de cada lado (o primeiro lado geralmente leva mais tempo);

5- Limpe a frigideira com cuidado com papel toalha de cozinha para não sobrar açúcar e repita o processo até terminar todas as fatias de pão;

6- Sirva imediatamente com suas coberturas favoritas: manteiga, mel, geleia, creme de leite, açúcar de confeiteiro, frutas.