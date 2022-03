Essas almôndegas com bacon e barbecue de goiaba são maravilhosas

1- Coloque a carne moída em um refratário, adicione o ovo para dar liga, tempere com sal, alho frito e pimenta-do-reino, misture tudo manualmente;

2- Corte o queijo em cubos;

3- Faça pequenas bolas, abra um disco no meio para colocar o queijo e feche bem a bola para não vazar;

4- Enrole as bolas de carne com fatias de bacon e feche com palito;

5- Leve as bolas para a grelha no braseiro forte para dourar o bacon e depois suba a grelha para assar as almôndegas;

6- Para fazer o molho barbecue: em uma frigideira preaquecida, coloque o molho de tomate, ketchup, goiabada, vinagre, molho inglês e alho em pó. Mexa para derreter tudo (se estiver muito grosso, é só adicionar um pouco de água) e finalize com sal e pimenta-do-reino;

7- Pincele o molho barbecue nas almôndegas e sirva.